صلاح يكتب أول فصول الحكاية في تركيا.. هدف عالمي وجائزة مبكرة في ليلة استثنائية

لم يحتاج محمد صلاح إلى وقت طويل ليترك بصمته في الدوري التركي فالنجم المصري، الذي بدأ فصلًا جديدًا في مسيرته بقميص طرابزون سبور، سرعان ما وجد طريقه إلى منصات التتويج، بعدما حصد رسميًا جائزة أجمل هدف في الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز.

الجائزة جاءت تتويجًا لبداية لافتة للنجم المصري، الذي خطف الأضواء في مواجهة باشاك شهير، وقاد فريقه إلى انتصار ثمين بنتيجة 2-1، بعدما تكفل بتسجيل هدفي طرابزون سبور في مباراة حملت الكثير من الإثارة.

ليلة صلاح ثنائية وانتصار وجائزة

منذ صافرة البداية، بدا واضحًا أن صلاح لم يأتِ إلى الدوري التركي ليكون مجرد اسم جديد في المسابقة، بل ليواصل الحضور الذي اعتادت عليه الجماهير الأوروبية طوال السنوات الماضية.

وفي المواجهة أمام باشاك شهير، لعب النجم المصري دور البطولة المطلقة، بعدما هز الشباك مرتين، ليقود طرابزون سبور إلى فوز مهم، ويمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

لكن الحكاية لم تتوقف عند الثنائية؛ إذ سرعان ما تحول أحد هدفي صلاح إلى محور اهتمام الجماهير، بعدما دخل سباق أجمل أهداف الجولة، قبل أن يحسم التصويت الجماهيري المنافسة لصالحه.

هدف يحمل بصمة صلاح

جاء الهدف الثاني بطريقة تختصر كثيرًا من ملامح أسلوب محمد صلاح.

تبادل النجم المصري الكرة بسرعة وسلاسة مع زميله إرنست موتشي، ثم حصل على المساحة المناسبة ليتخذ قراره المعتاد تسديدة مقوسة بلمسة دقيقة، أرسل بها الكرة نحو الزاوية البعيدة لمرمى باشاك شهير، في لقطة كشفت مجددًا عن هدوئه وقدرته اللافتة على إنهاء الهجمات.

لم يكن الهدف مجرد تسديدة ناجحة، بل لقطة تحمل البصمة التي ارتبط بها اسم صلاح طوال مسيرته: سرعة في التحرك، ودقة في التنفيذ، وثقة كبيرة أمام المرمى.

صلاح كان قريبًا من ليلة أكبر

وإذا كانت الثنائية قد منحت صلاح جائزة المباراة وأجمل أهداف الجولة، فإن النجم المصري كان قادرًا على الخروج بحصيلة تهديفية أكبر.

فخلال اللقاء، نجح صلاح في هز الشباك مرتين إضافيتين، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدفين، ليحرم اللاعب من إضافة هدفين آخرين إلى رصيده في ليلة كان فيها قريبًا من تحقيق رقم تهديفي لافت.

ورغم ذلك، لم تتغير الصورة النهائية: صلاح كان نجم المشهد، وطرابزون سبور خرج منتصرًا، والجماهير التركية حصلت على أول لمحة حقيقية من القدرات التي جعلت النجم المصري واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

بداية تحمل الكثير من الوعود

وتكتسب الجائزة أهمية خاصة باعتبارها واحدة من أولى المحطات اللافتة لصلاح في تجربته الجديدة بالدوري التركي.

ففي مشاركته الأساسية الأولى بالمسابقة، لم يكتفِ النجم المصري بصناعة الفارق لفريقه، بل ترك بصمة فنية واضحة، وحصد تقدير الجماهير في وقت مبكر للغاية.

وبين ثنائية أمام باشاك شهير وهدف حصد لقب الأجمل في الجولة، يبدو أن صلاح بدأ بالفعل في كتابة أول فصول حكايته الجديدة في تركيا.

فإذا كانت هذه مجرد البداية، فإن جماهير طرابزون سبور تملك الآن سببًا إضافيًا للتفاؤل بما يمكن أن تحمله بقية الحكاية.