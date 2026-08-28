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هل السالمونيلا تأتي من البيض والدواجن؟.. الصحة تحسم الجدل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل السالمونيلا تأتي من البيض والدواجن؟.. الصحة تحسم الجدل

البيض والدواجن
البيض والدواجن
البهى عمرو

مع تزايد المخاوف من عدوى السالمونيلا المرتبطة بالأغذية، خاصة البيض والدواجن، خرجت الجهات المعنية في لتوضيح حقيقة الوضع، والتأكيد على استمرار إجراءات الرقابة والفحص، في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الصحة من مخاطر التعامل أو التخزين الخاطئ للأغذية.

 لا إصابات بالسالمونيلا في الدجاج

 

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، عدم رصد أي إصابات بالسالمونيلا في الدجاج، موضحًا أن مزارع إنتاج البيض والدواجن تخضع لفحوصات دورية من الوحدات البيطرية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

الفراخ
الدواجن

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن هيئة سلامة الغذاء تسحب عينات من الدواجن والبيض بشكل دوري من أماكن التداول، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

طبقة طبيعية تحمي البيضة من البكتيريا

 

وأشار أحمد نبيل إلى أن البيضة تتمتع بطبقة طبيعية تعمل على حمايتها من دخول البكتيريا، مؤكدًا أن السالمونيلا لا تستطيع اختراق البيضة بسهولة، وأن الخطر يرتبط بشكل أكبر بتلوثها أو كسرها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم
الدواجن

وأوضح أن مصر تعتمد في تداول البيض على عدم غسله أو إخضاعه لعمليات معالجة تؤدي إلى إزالة هذه الطبقة الطبيعية الواقية.

هل الحرارة تفسد البيض؟

 

وعن تداول البيض في درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، أكد رئيس شعبة بيض المائدة أن البيض لا يفسد طالما أنه غير مكسور أو مغسول ولم يخضع لأي عمليات معالجة.

وأوضح أن البيض ينتقل من المزرعة إلى أماكن التداول ثم إلى المتاجر والسوبر ماركت، وفق آليات النقل والتخزين المتبعة.

الصحة تكشف حقيقة السالمونيلا في مصر

 

كما كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الموقف في مصر، مؤكدًا أن الوزارة تعتمد على الرصد الوقائي والإنذار المبكر، ولا تنتظر ظهور تفشيات وبائية للتحرك.

وأوضح خلال برنامج «الحياة اليوم» أن السالمونيلا نوع من البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمي، وتنتقل غالبًا من خلال تناول طعام أو شراب ملوث بها، كما يمكن أن تنتقل من الشخص المصاب إلى آخر نتيجة عدم غسل اليدين جيدًا بعد استخدام المرحاض.

أعراض السالمونيلا.. ومتى تصبح خطيرة؟

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن الإصابة بالسالمونيلا قد يصاحبها إسهال وارتفاع في درجة الحرارة، وفي أغلب الحالات يتم التعامل معها من خلال رعاية طبية بسيطة ولا تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأوضح أن الخطر قد يكون أكبر لدى كبار السن والأطفال وصغار السن، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي أو أمراض مزمنة، إذ يمكن أن تحدث لديهم مضاعفات أكثر خطورة.

هل البيض والدواجن السبب الرئيسي للسالمونيلا؟

وحول الاعتقاد بأن السالمونيلا تصيب الدجاج والبيض تحديدًا، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن البكتيريا ليست مقتصرة عليهما، لكنها قد توجد في اللحوم والدواجن، ويمكن أن تنتقل إلى البيض إذا كانت الدجاجة مصابة بالسالمونيلا.

تحذير من التخزين الخاطئ للبيض

وشدد حسام عبد الغفار على أهمية التخزين الجيد للأغذية والالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لكل منتج، لافتًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء المصرية تنفذ حملات تفتيش دورية على المنتجات الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات.

وأكد أن اكتشاف وجود السالمونيلا في الغذاء يحتاج إلى فحوصات متخصصة، ولا يمكن الحكم على سلامة المنتج أو تلوثه بمجرد شكله أو مظهره.

هل يوجد تفشٍ وبائي للسالمونيلا في مصر؟

 

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن السالمونيلا موجودة في دول العالم كافة، وتحدث حالات إصابة بها في مصر بشكل دوري ويتم التعامل معها طبيًا.

وأوضح أن المشكلة التي شهدتها بعض الدول ترتبط بارتفاع معدلات الإصابة عن المعدلات المعتادة سنويًا، وهو ما يُعرف بالتفشي الوبائي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أن مصر لم تشهد تفشيًا وبائيًا بالسالمونيلا مماثلًا لما حدث في بعض الدول، مع استمرار منظومة الرصد والإنذار المبكر تحسبًا لأي تطورات.

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