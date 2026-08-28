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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة.. استقرار في الأسواق بالشرقية

الفراخ
الفراخ
رحمة سمير

استقرت أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026، خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق في الشرقية، بعد موجة من التذبذب شهدتها أسعار الدواجن والبيض خلال الأيام الماضية، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسعار من جانب المستهلكين والمنتجين.

استقرار أسعار الفراخ البيضاء في الشرقية

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 58 جنيهًا، بينما تراوح سعرها في الأسواق بين 70 و73 جنيهًا، فيما سجل كيلو الفراخ الأبيض البياض 45 جنيهًا، وتراوح سعره للمستهلك بين 50 و55 جنيهًا.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ الحمراء والساسو اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ الأحمر البياض 70 جنيهًا في المزارع، وتراوح في الأسواق بين 75 و80 جنيهًا، بينما سجل كيلو الفراخ الساسو الأحمر 85 جنيهًا، وتراوح للمستهلك بين 90 و95 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو الرزي 100 جنيه في المزارع، بينما تراوح في الأسواق بين 110 و115 جنيهًا.

اسعار الفراخ البيضا

سعر الفراخ الأمهات البيضاء

استقر سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع عند 60 جنيهًا، بينما تراوح سعرها في الأسواق بين 63 و65 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأهالي بين 10 و15 جنيهًا، بينما سجل سعر كتكوت الشركات بين 15 و20 جنيهًا.

أسعار البيض في الشرقية

سجلت كرتونة البيض الأحمر 95 جنيهًا للجملة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 100 و105 جنيهات.

أسعار الفراخ اليوم

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهًا للجملة، وتراوح للمستهلك بين 90 و95 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي 115 جنيهًا للجملة، وتراوح سعرها للمستهلك بين 120 و125 جنيهًا.

اسعار الفراخ البيضا

وتواصل أسعار الدواجن والبيض حالة الاستقرار في أسواق الشرقية خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب لحركة الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل تأثرها بتغيرات تكاليف الإنتاج وحركة العرض والطلب.

أسعار الفراخ والبيض الدواجن ورصة الدواجن الشرقية

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