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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين.. إجلاء 555 سائحا من منطقة التبت بعد انهيار طيني مدمر

جانب من الأحداث في التبت
جانب من الأحداث في التبت
محمود نوفل

ذكرت وسائل إعلام صينيه بأنه تم إجلاء 555 سائحا تقطعت بهم السبل في منطقة التبت بعد انهيار طيني مدمر وقع على الحدود بين الصين ونيبال.

وشهدت المنطقة الحدودية بين نيبال والتبت الصينية، الأربعاء واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي ضربت جبال الهيمالايا في السنوات الأخيرة، بعدما تسبب انهيار ضخم لكتلة جليدية وصخرية في سد مجرى أحد الأنهار الجبلية قبل أن ينهار السد الطبيعي فجأة، مطلقاً موجة هائلة من المياه والطين والصخور اجتاحت القرى والبلدات والطرق على جانبي الحدود.

ووفق المعطيات الواردة في التقارير المجمعة، تحركت كتلة الحطام بسرعة قُدرت بنحو 50 متراً في الثانية، وامتد تأثيرها لأكثر من 20 كيلومتراً، ما ترك السكان أمام وقت محدود جداً للهرب، وحول بعض الوديان إلى مجارٍ ضخمة من الطين والحجارة ابتلعت المباني والمركبات والجسور خلال دقائق.

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن جزءاً كبيراً من الطرف السفلي لنهر جليدي انفصل على ارتفاع يقارب 5200 متر وسقط نحو 1200 متر إلى أرض الوادي، جارفا معه الصخور والرواسب، قبل أن يصطدم بنهر ليندي خولا في التبت ويغلق مجراه مؤقتاً. 

وعندما انهار السد الطبيعي، اندفعت المياه والحطام نحو الأودية الواقعة أسفل المجرى باتجاه نيبال.

أين تركزت الكارثة؟

وتركزت الأضرار الأكبر في راسووا ونواكوت شمال العاصمة كاتماندو، إضافة إلى وادي نهر تريشولي.

 كما امتدت السيول عبر شبكة أنهار متصلة تبدأ من ليندي خولا ثم بهوت كوشي وصولاً إلى تريشولي.

ووصلت موجة الفيضان إلى ميناء جيرونغ الحدودي، وهو أحد أهم المعابر البرية بين نيبال والتبت، ودمرت منشآت وطرقا وجسورا وخطوط كهرباء واتصالات، بينما أظهرت الصور مدناً وقرى غطاها طين كثيف حتى الطوابق العليا لبعض المباني.

وفي بعض المناطق ارتفع منسوب نهر تريشولي بما يصل إلى 9 أمتار خلال نحو نصف ساعة، فيما جرفت السيول السيارات والحافلات والمباني، ودفنت مركبات وأحياء تحت الوحل، ما جعل عمليات الوصول إلى المناطق المنكوبة شديدة الصعوبة.

التبت الصين الكوارث الطبيعية جبال الهيمالايا

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