فرنسا تعرب عن تضامنها الكامل مع نيبال والصين إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية المروعة التي ضربت البلدين

أعربت فرنسا، اليوم الخميس، عن تضامنها الكامل مع نيبال والصين في أعقاب الفيضانات والانهيارات الأرضية المروعة التي ضربت البلدين أمس.

وذكر بيان لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية أن فرق الوزارة وسفارتي فرنسا في نيبال والصين تعمل بكامل طاقتها وتتابع الوضع عن كثب، بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية، فضلا عن التواصل مع الفرنسيين الذين أبلغوا عن وجودهم عبر نظام "Fil d’Ariane" المخصص لتسجيل المواطنين الفرنسيين المسافرين إلى الخارج.

وأضاف البيان أنه، في هذه المرحلة، لا توجد أخبار عن عدد من المواطنين الفرنسيين، مؤكدا أن الوزارة على اتصال بأسرهم، فيما تستمر الجهود لتحديد أماكن وجودهم.

وطالبت فرنسا رعاياها الموجودين في المناطق المتضررة بالالتزام بتعليمات السلطات المحلية، مذكرة المسافرين إلى الخارج بأهمية التسجيل في نظام «Fil d’Ariane» والاطلاع مسبقا على نصائح المسافرين.

وتقدمت فرنسا بتعازيها لأهالي الضحايا، معربة عن دعمها لجميع المتضررين من هذه المأساة.