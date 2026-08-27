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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آيتن عامر تواصل تصوير مسلسل «بيبي بوم» في الرياض استعدادًا لعرضه

آيتن عامر
آيتن عامر
أوركيد سامي

تواصل النجمة آيتن عامر تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد «بيبي بوم» في الرياض، والذي كان يحمل في البداية اسم «بيبي شارك»، وذلك استعدادًا لطرحه خلال شهر أكتوبر المقبل عبر منصة شاهد، في عمل درامي يجمعها بالنجم السعودي إبراهيم الحجاج، ويشهد تعاونًا فنيًا مختلفًا يحمل العديد من المفاجآت.

وتتبقى لآيتن عامر نحو 10 أيام فقط للانتهاء بشكل كامل من تصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل، لتبدأ بعدها مرحلة ما بعد التصوير، والتي تشمل عمليات المونتاج والمكساج وتجهيز الحلقات بالشكل النهائي، تمهيدًا لعرض العمل على المنصة خلال شهر أكتوبر.

ويعد "بيبي بوم" أحد الأعمال المنتظرة، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بطلاه في مصر والسعودية، وهو ما يرفع سقف التوقعات حول العمل، خاصة أنه يجمع بين نجمين يمتلكان قاعدة جماهيرية واسعة، في أول تعاون يجمعهما على الشاشة.

مسلسل بيبى بوم يتولى إخراجه المخرج إيلي السمعان، وينتجه المنتج جمال سنان، الذي يواصل تقديم أعمال درامية ضخمة تستهدف الجمهور العربي.

ومن المقرر عرض مسلسل "بيبي بوم" عبر منصة شاهد وشبكة قنوات MBC، ضمن خطة المنصة لتقديم إنتاجات عربية جديدة تجمع بين الجودة الفنية والعناصر الجماهيرية، وهو ما يرفع سقف التوقعات تجاه العمل قبل انطلاق تصويره.

ويحمل المسلسل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات، إذ يسعى صناعه إلى تقديم تجربة درامية مختلفة، تجمع بين التشويق والإيقاع السريع، مع الاعتماد على عناصر إنتاجية متميزة وفريق عمل يضم أسماء بارزة أمام الكاميرا وخلفها.

ويأتي المسلسل استكمالًا لمسيرة آيتن عامر الناجحة في الدراما الخليجية، بعدما شاركت خلال السنوات الماضية في عدد من الأعمال التي حققت أصداءً إيجابية، وأسهمت في تعزيز حضورها لدى الجمهور الخليجي، لتواصل من خلال "بيبي بوم" ترسيخ مكانتها في الإنتاجات العربية المشتركة.

فيما تُجرى عمليات التصوير في العاصمة السعودية الرياض، حيث يتكون من 10 حلقات، وينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة التي تحظى بإقبال متزايد من الجمهور خلال السنوات الأخيرة.

النجمة آيتن عامر اخبار الفن نجوم الفن

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