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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صراع داخل اليمين الإسرائيلي.. نتنياهو يضغط على بن غفير وسموتريتش للتوحد

سموتريتش، نتنياهو. بن غفير
سموتريتش، نتنياهو. بن غفير
فرناس حفظي

تصاعدت الخلافات داخل معسكر اليمين الإسرائيلي، بعد محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى خوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة موحدة، في ظل مخاوف من تشتت أصوات اليمين وعدم تجاوز بعض الأحزاب نسبة الحسم.

ودعا نتنياهو، في تصريحات مصورة، بن غفير وسموتريتش إلى تجاوز خلافاتهما الشخصية والتوحد، محذرًا من أن الانقسام قد يؤدي إلى خسارة أصوات اليمين وتشكيل حكومة من قوى المعارضة.

وقال نتنياهو: «كلما اتحدنا انتصرنا، وعندما ننقسم خسرنا»، مستشهدًا بانتخابات عام 1992، عندما أدى تعدد قوائم اليمين، بحسب روايته، إلى عدم تجاوز بعض الأحزاب نسبة الحسم، ما ساهم في وصول اليسار إلى السلطة.

وأضاف نتنياهو أن السيناريو ذاته قد يتكرر في الانتخابات المقبلة، محذرًا من أن عدم توحيد الصفوف قد يؤدي إلى تشكيل حكومة يشارك فيها زعيم حزب «المعسكر الديمقراطي» يائير غولان ورئيس حزب «المعسكر الوطني» بيني غانتس، إلى جانب الأحزاب العربية، وفق ما ذكره.

وأشار رئيس الوزراء إلى إدراكه وجود «توترات شخصية» بين بن غفير وسموتريتش، لكنه شدد على ضرورة تجاوزها، معلنًا عزمه دعوتهما إلى اجتماع خلال الأيام المقبلة للعمل على توحيد القائمتين.

بن غفير يرفض التحالف مع سموتريتش

لكن دعوة نتنياهو قوبلت برفض واضح من بن غفير، الذي أكد أن التحالف بين حزبه «عوتسما يهوديت» وحزب سموتريتش لن يحدث.

وقال بن غفير في رسالة مصورة ردًا على نتنياهو إن الطرفين يعرفان حقيقة الخلاف، معتبرًا أن هناك محاولة لإضعاف حزبه بهدف تشكيل حكومة واسعة تضم قوى أخرى.

وأضاف أن تشكيل حكومة يمينية قوية، من وجهة نظره، يتطلب تحالفًا يضم «عوتسما يهوديت» وسموتريتش وعضو الكنيست أفيحاي وينتر.

وكشفت مصادر مقربة من بن غفير أن الوزير يرى أن ضم سموتريتش إلى قائمته قد يؤدي إلى خسارة أصوات انتخابية، مستندًا إلى استطلاعات رأي قال إنها أظهرت أن بعض الناخبين، خصوصًا الشباب وسكان المناطق المهمشة، قد يعزفون عن التصويت للقائمة في حال خوضها الانتخابات مع سموتريتش.

خلاف حول مصير سموتريتش

وبحسب المصادر، سبق أن ناقش بن غفير مع نتنياهو مستقبل سموتريتش الانتخابي، واقترح عليه أن يمنحه مقعدًا مضمونًا على قائمة حزب «الليكود» بدلًا من خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة مع «عوتسما يهوديت».

وقال بن غفير، وفق ما نقلته المصادر، إن بإمكان نتنياهو تخصيص عدد من المقاعد لسموتريتش على قائمة الليكود، فيما رد رئيس الوزراء بأن استطلاعات الرأي التي أجراها الحزب تشير إلى أن سموتريتش قد يتسبب في إبعاد بعض الأصوات عن الليكود.

وعاد نتنياهو للتأكيد على موقفه، قائلًا إن استطلاعات الرأي تشير إلى أن تحالفًا تقنيًا بين بن غفير وسموتريتش يمكن أن ينتج قائمة قوية تعزز كتلة اليمين وتمنع ضياع أصوات الناخبين.

وحذر نتنياهو من أن سموتريتش يواجه خطر عدم تجاوز نسبة الحسم، معتبرًا أن عدم التوحد قد يؤدي إلى خسارة أصوات اليمين.

سموتريتش يدعو إلى الوحدة

وفي المقابل، جاء موقف سموتريتش أكثر تحفظًا، إذ اكتفى بالدعوة إلى الوحدة وتحمل المسؤولية داخل المعسكر الوطني، دون الدخول في سجال علني مع نتنياهو أو بن غفير.

وتأتي هذه المواجهة في وقت يستعد فيه اليمين الإسرائيلي لمعركة انتخابية محتملة، وسط مساعٍ لإعادة ترتيب التحالفات ومنع تشتت الأصوات، فيما يصر بن غفير على خوض السباق بطريقة يرى أنها تحافظ على قوة حزبه وقدرته على جذب الناخبين.

معسكر اليمين الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتسلئيل سموتريتش

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