الصين تعلن فقدان 100 من رعاياها بمناطق الفيضانات على الجانب النيبالي من الحدود

أعلنت وزارة الخارجية الصينية فقدان نحو 100 مواطن صيني في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات على الجانب النيبالي من الحدود.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان - في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الخميس/ ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" مقتطفات منه - إن السفارة الصينية في نيبال تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات النيبالية بهذا الشأن.

وأوضح لين أن الكارثة أسفرت عن خسائر بشرية فادحة، وأسفرت عن فقدان أشخاص على جانبي الحدود الصينية - النيبالية، مشيرا إلى أن البلدين على تواصل وثيق ويعملان على تنسيق جهود الإنقاذ.

وقد تسببت الفيضانات، التي اجتاحت بشكل مفاجئ مناطق حدودية بين نيبال والتبت بالصين، في مصرع ما لا يقل عن 177 شخصا، بينما لا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين.