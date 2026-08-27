رئيس شعبة بيض المائدة: لم نرصد أي إصابات بالسالمونيلا في الدجاج

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، عدم رصد أي إصابات بالسالمونيلا في الدجاج، موضحًا أن مزارع إنتاج البيض والدواجن تخضع لفحوصات دورية من الوحدات البيطرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» أن هيئة سلامة الغذاء تسحب عينات من الدواجن والبيض بشكل دوري من أماكن التداول، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

طبقة طبيعية تحمي البيضة

وأشار إلى أن البيضة تتمتع بطبقة طبيعية تحميها من دخول البكتيريا، مؤكدًا أن السالمونيلا لا تستطيع اختراق البيضة بسهولة، وأن الخطر يرتبط بتلوثها أو كسرها.

وأضاف أن مصر تعتمد على تداول البيض دون غسله أو إخضاعه لعمليات معالجة تزيل هذه الطبقة الطبيعية الواقية.

البيض لا يفسد بسبب الحرارة

وعن تداول البيض في درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، أكد أحمد نبيل أن البيض لا يفسد طالما أنه غير مكسور أو مغسول ولم يتعرض لأي عمليات معالجة، موضحًا أن البيض ينتقل من المزرعة إلى أماكن التداول ثم إلى السوبر ماركت وفق آليات النقل والتخزين المتبعة.