الدقهلية.. ضبط 5 أطنان مصنعات لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك

تابع الدكتور أحمد السباعي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، والدكتور سامح الدسوقي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير عام الصحة والمجازر، بالتعاون مع المباحث العامة للتموين والتجارة الداخلية لشرق الدلتا، حملة بمدينة المنصورة، برئاسة الدكتور سامح الدسوقى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، وعضوية الدكتور علي الباز، طبيب التفتيش على اللحوم بالمديرية.

وتم تحرير محضر عينات دجاج ومصنعات دجاج وشاورما دجاج ولحوم ودهون حيوانية بوزن 5 أطنان و20 كجم تقريبا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك بناءً على تعليمات محافظ الدقهلية.