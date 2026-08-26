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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع معدلات الإنجاز في ملفات تقنين واسترداد أملاك الدولة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل منظومة الأملاك بديوان عام المحافظة، معدلات التنفيذ في ملفات تقنين واسترداد أملاك الدولة، وذلك في إطار متابعته المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة إنجاز هذه الملفات، لما تمثله من أهمية في دعم جهود التنمية، وتحصيل حقوق الدولة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل في ملف تقنين واسترداد أملاك الدولة، إلى جانب مختلف الملفات الأخرى، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل العقبات، وسرعة الرد على المكاتبات.

وأضاف أن المحافظة لن تتهاون في متابعة معدلات الأداء، من خلال تقارير دورية تتضمن نسب التنفيذ والمعوقات، مع وضع المقترحات اللازمة لحلها.

ووجه المحافظ كل من محمد الحداد مدير منظومة الأملاك، والمهندس محمد البسطويسي، رانيا فراج، مشرفي المنظومة، بتكثيف أعمال المنظومة، والإسراع في إنجاز الملفات، حرصًا على مصالح المواطنين، وحفاظا لحق الدولة في تحصيل مواردها.

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