مصرع فتاة إثر دهس سيارة لها بإحدى قرى الدقهلية

لقيت فتاة مصرعها بعد أن دهستها سيارة في محيط منزلها بمنطقة الشيخ إبراهيم بقرية البجلات في منية النصر بالدقهلية، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى منية النصر، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بإصابة فتاة إثر دهس سيارة لها في قرية البجلات نطاق المركز.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وصول شمس محمد إبراهيم علي، 14 عاما، مقيمة البجلات، ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، بوجود نزيف بالبطن، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مستشفي منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.