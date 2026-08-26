محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد النصر

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بالدقهلية، بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور حسين مغربي، نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية.

كما شهد الاحتفال إيهاب منصور، معاون المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن، مدير أمن الديوان، والدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار أحمد رجائي، وكيل وزارة العمل، والدكتور محمد رياض، مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، والدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ولفيف من قيادات الأوقاف والأزهر، وجمع من أبناء الدقهلية ومدينة المنصورة.

وبدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة للدكتور السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن جوانب من سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكد فيها أن ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء يحمل كل معانى الإنسانية وكانت بعثته رحمة للعالمين، مشيراً إلى أنه علينا أن نأخذ سيرته وحياته مثلا وقدوة وأن نتراحم فيما بيننا.

وقال وكيل وزارة الأوقاف إن “الرسول بعث هاديا وقدوة للإنسانية، وإن الله أنار الدنيا بنور الإسلام، ومحبة الرسول من أصول الإيمان وهي من محبة الله، والاحتفال بمولده الشريف هو احتفاء به، ونحتفل بمولده حبا وطاعة، ونتبع سنته ونبتعد عن النواهي”

كما تم تقديم بعض من الابتهالات الدينية، وقدم الاحتفالية الدكتور أحمد شرف، إمام مسجد النصر.

وعقب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، صافح محافظ الدقهلية المواطنين الذين حضروا الاحتفال واستمع إليهم، مؤكداً لهم أنه ستتم تلبية جميع احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم في مختلف القطاعات والمجالات، حيث عبروا عن تقديرهم لجهوده المبذولة والملموسة في مختلف القطاعات.