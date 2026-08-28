سوريا .. انفجار عبوة ناسفة أمام مبنى القصر العدلي بمدينة الحسكة

أفادت مصادر إعلامية سورية بانفجار عبوة ناسفة أمام مبنى القصر العدلي بمدينة الحسكة ومعلومات أولية عن وقوع إصابات.

وفي وقت لاحف ؛ توغلت قوات إسرائيلية في الأراضي السورية غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، في أحدث تحرك عسكري إسرائيلي بالمنطقة الحدودية جنوب سوريا.

وذكرت التقارير أن القوات الإسرائيلية تحركت في محيط البلدة، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء التوغل.

ويأتي التحرك الجديد بعد سلسلة من التوغلات الإسرائيلية في محيط الرفيد والقرى والبلدات القريبة منها خلال الأشهر الماضية.

وكانت وكالة الأنباء السورية «سانا» أفادت في يونيو الماضي بتوغل قوة إسرائيلية في الأراضي الزراعية غربي الرفيد، كما أعلنت لاحقًا إقامة حاجز حديدي مدعّم بكتل إسمنتية على طريق قرب السياج الفاصل مع الجولان السوري المحتل.