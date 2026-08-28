بعد الخسارة برباعية.. مدرب طرابزون سبور يعلن استقالته من منصبه

أعلن فاتح تيكي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي، استقالته من منصبه عقب الخسارة القاسية أمام فيرينكفاروشي المجري بنتيجة 4-0، في إياب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وكان طرابزون سبور خسر مباراة الذهاب على ملعبه بهدف دون رد، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة في الإياب، ليفشل في التأهل إلى الدوري الأوروبي وينتقل للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وقال فاتح تيكي عقب المباراة إنه يتحمل مسؤولية الخسارة، معلنًا استقالته من منصبه، بعدما قضى نحو 18 شهرًا على رأس الجهاز الفني للفريق.

وتأتي استقالة تيكي في أعقاب الخروج الأوروبي، في الوقت الذي يضم فيه طرابزون سبور النجم المصري محمد صلاح، الذي شارك أساسيًا في مواجهة فيرينكفاروشي قبل استبداله خلال الشوط الثاني.