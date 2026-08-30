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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيدة شيحة تستعيد ذكريات نور الشريف: «أثر في أجيال لم تعاصره»

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

عبّرت الإعلامية مفيدة شيحة عن تقديرها الكبير للفنان الراحل نور الشريف، مؤكدة أن أعماله الفنية وإرثه الإنساني ما زالا حاضرين بقوة في وجدان الجمهور، رغم مرور سنوات على رحيله.

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار، خلال حلقة مساء اليوم الأحد، إن نور الشريف كان من الشخصيات الفنية التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة، ونجح بأعماله المميزة في ترك بصمة يصعب نسيانها.

معرض نور الشريف.. مساحة لاستعادة الذكريات

وأشادت الإعلامية بالمعرض الفني المقام باسم الفنان الراحل نور الشريف، معتبرة أن إقامة مثل هذا الحدث تمثل فرصة مهمة أمام محبيه لاستعادة ذكريات الفنان الكبير والتعرف بشكل أكبر على جوانب مختلفة من حياته ومسيرته.

وأضافت مفيدة شيحة أن المعرض جمع محبي نور الشريف حول حالة خاصة من التقدير والمحبة، خاصة أنه لم يقتصر على عرض أعماله الفنية فقط، وإنما قدم تفاصيل ومحطات مختلفة من حياته، بما يمنح الزائر فرصة للتعرف على مسيرته بصورة أكثر شمولًا.

نور الشريف حاضر بين مختلف الأجيال

وأكدت مفيدة شيحة أن اللافت في المعرض هو مشاركة شباب تقل أعمارهم عن 20 عامًا، وهو ما يعكس مدى التأثير الذي تركه نور الشريف في الأجيال المختلفة.

وأوضحت أن وجود هؤلاء الشباب في معرض يحمل اسم نور الشريف، رغم أن بعضهم لم يعاصره خلال حياته ولم يكن موجودًا وقت تقديمه لأبرز أعماله، يؤكد أن موهبته وإبداعه تجاوزا حدود الزمن.

وأشارت إلى أن استمرار حضور نور الشريف بين الأجيال الجديدة يعكس قوة ما قدمه طوال مسيرته الفنية، لافتة إلى أن الفنان الحقيقي لا يرتبط فقط بفترة زمنية محددة، وإنما يظل حاضرًا من خلال أعماله وتأثيره في الجمهور.

واختتمت مفيدة شيحة حديثها بالتعبير عن محبتها وامتنانها للفنان الراحل، مؤكدة أن نور الشريف سيظل واحدًا من الفنانين الذين قدموا أعمالًا رائعة وتركت أثرًا ممتدًا في ذاكرة الجمهور، وأن الاحتفاء بسيرته ومسيرته يمثل تقديرًا مستحقًا لما قدمه للفن المصري والعربي.

مفيدة شيحة نور الشريف الإعلامية مفيدة شيحة

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