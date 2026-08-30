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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تهزم بوروندي 3-0 وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا للطائرة سيدات

مصر تهزم بوروندي
مصر تهزم بوروندي
أ ش أ

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في كينيا، خلال الفترة من 23 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2026، بعد تحقيقه فوزًا قويًا على نظيره بوروندي بثلاثة أشواط دون رد، في مباراة دور الـ16.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح في حسم الشوط الأول بسهولة بنتيجة 25-7، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني وينهيه لصالحه 25-13، ثم اختتم المباراة بأداء قوي في الشوط الثالث الذي حسمه بنتيجة 25-5، ليحقق الفوز بثلاثية نظيفة ويحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويلتقي منتخب مصر في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة تونس ومالي، حيث يسعى الفراعنة لمواصلة الانتصارات والتقدم إلى الدور نصف النهائي، في ظل الطموحات الكبيرة بالمنافسة على اللقب القاري.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها البطولة الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حيث يتأهل المنتخب المتوج باللقب مباشرة إلى منافسات الكرة الطائرة في الدورة الأولمبية.

كان منتخب مصر قد تصدر منافسات المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته أمام أوغندا والسنغال وبوركينا فاسو، ليؤكد جاهزيته لخوض الأدوار الإقصائية ومواصلة المنافسة بقوة على اللقب.

وحرص السفير حاتم يسري، سفير مصر لدى كينيا، على حضور مباراة مصر وبوروندي من المدرجات، لمؤازرة لاعبات المنتخب وتشجيعهن خلال اللقاء، كما توجه عقب المباراة إلى بعثة المنتخب لتقديم التهنئة للجهاز الفني واللاعبات بمناسبة التأهل إلى الدور ربع النهائي، والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء البعثة.

كانت السفارة المصرية في كينيا قد وضعت كل إمكانياتها لخدمة بعثة المنتخب منذ وصولها إلى كينيا، فيما يحرص السفير حاتم يسري على متابعة أحوال البعثة بصورة مستمرة والاطمئنان عليها، إلى جانب حضور مباريات المنتخب ومؤازرته خلال منافسات البطولة.

من جانبه.. أعرب الدكتور حمدي نور الدين رئيس بعثة مصر في البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن سعادته بالفوز على بوروندي والتأهل إلى الدور ربع النهائي، مؤكدًا أن منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج قوية في البطولة.

وقال نور الدين إن المنتخب يتعامل مع المنافسات خطوة بخطوة، موضحًا أن التفكير ينصب حاليًا على المرحلة المقبلة دون استباق الأحداث، مشيرًا إلى أن الهدف الأول كان تصدر المجموعة الثانية، وهو ما تحقق بالفعل، قبل أن يبدأ الفريق مرحلة جديدة من المنافسة في الأدوار الإقصائية.

ووجه رئيس بعثة المنتخب الشكر إلى السفير حاتم يسري سفير مصر لدى كينيا، على مساندته المستمرة للبعثة وحرصه على متابعة المنتخب وحضور مبارياته، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل حافزًا مهمًا للاعبات والجهاز الفني خلال مشوار البطولة.

وتضم بعثة منتخب مصر في البطولة الدكتور حمدي نور الدين منصور رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة، والكابتن عماد الدين محمد نوار المدير الفني، والكابتن أحمد سعد الدين أبو العطا المدرب العام، والكابتن عبد الرحمن إبراهيم حسين المحلل التقني، والدكتورة سمية ناجح عبد العزيز أخصائية العلاج الطبيعي، والكابتن إيهاب حسين عبد المنعم المدير الإداري.

وتضم قائمة اللاعبات دانة أحمد شوقي، سارة أحمد أمين، ندى وليد عيسى، آية خالد محمد، مي محمود عبد المجيد، حبيبة محمد زعتر، نور الله ياسين أمين، مريم محمد متولي، تقى الله مدحت عيسى، داليا أشرف مرشدي، ندى وليد مرجان، ندى حسام الدين معوض، دعاء محمد عبد الغني، وزينة تامر العلمي.

ويواصل منتخب مصر مشواره في البطولة بطموحات كبيرة، سعيًا للتقدم إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب الأفريقي، وحجز بطاقة التأهل المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات بطولة كأس الأمم الأفريقية كينيا

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