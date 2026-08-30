سر مكانته.. محمد عمر: الأهلي يمتلك عقيدة الفوز بأي بطولة يشارك فيها

أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، أن النادي الأهلي يمتلك عقيدة راسخة تتمثل في المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها، مشيرًا إلى أن خسارة معظم البطولات في الموسم الماضي كان بمثابة ضربة قوية للفريق.

وقال محمد عمر، في تصريحات إذاعية، إن الأهلي «طول عمره عنده عقيدة، وهي الفوز بأي بطولة يشارك فيها»، موضحًا أن الفريق تعرض لضربة كبيرة خلال الموسم الماضي بعد خسارة جميع البطولات باستثناء بطولة السوبر.

وأضاف: «خسارة جميع البطولات باستثناء السوبر لم تكن كافية للأهلي»، في ظل الاعتياد داخل القلعة الحمراء على التتويج وحصد الألقاب بشكل مستمر.

وأشار نجم الاتحاد السكندري السابق إلى أن تاريخ الأهلي يؤكد ارتباطه الدائم بالبطولات، قائلًا إن النادي اعتاد على تحقيق الألقاب، مستشهدًا بمكانته التاريخية واحتلاله المركز الثالث عالميًا من حيث عدد البطولات.

واختتم محمد عمر حديثه بالتأكيد على أن المنافسة على البطولات وحصد الألقاب تظل جزءًا أساسيًا من هوية النادي الأهلي، وهو ما يجعل جماهيره دائمًا تنتظر التتويج في كل موسم.