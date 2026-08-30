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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يتفقدان استاد النادي المصري

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عمرو مصطفى

تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، موقف الأعمال الجارية باستاد النادي المصري، وذلك في إطار متابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التطوير ورفع كفاءة الاستاد.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان استاد النادي المصري 

 

ووجّه وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من مختلف الأعمال وفقًا للمواعيد والجداول الزمنية المقررة، مع التأكيد على جاهزية الملعب لاستقبال تدريبات لاعبي النادي المصري بنهاية شهر سبتمبر المقبل، بالتوازي مع الانتهاء من أعمال تشطيبات فندق اللاعبين وغرف تغيير الملابس.

كما شدد الوزير والمحافظ على سرعة نهو باقي الأعمال بالاستاد، تمهيدًا لبدء التشغيل التدريجي، وصولًا إلى الافتتاح التجريبي خلال احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي يوم 23 ديسمبر المقبل، مع استمرار أعمال التشغيل وفقًا للخطط الموضوعة.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة معدلات تنفيذ أعمال تطوير استاد النادي المصري، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة، بما يضمن جاهزية الملعب لاستقبال تدريبات الفريق بنهاية شهر سبتمبر، مع استكمال باقي مكونات المشروع وصولًا إلى الافتتاح التجريبي في أعياد بورسعيد يوم 23 ديسمبر، بما يليق بتاريخ ومكانة النادي المصري وجماهيره.

محافظ بورسعيد يكشف خطة العمل في الاستاد 

 

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، حرص المحافظة على التنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من أعمال تطوير الاستاد وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية دفع معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في سرعة دخول مختلف مكونات الاستاد حيز التشغيل، والاستعداد للافتتاح التجريبي بالتزامن مع احتفالات بورسعيد بعيدها القومي.

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة بالتتويج بالبطولة العربية بالأردن

 

تقدم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، والجهاز الفني والإداري والطبي، ولاعبات منتخب مصر للناشئات تحت 18 سنة وذلك بعد التتويج بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة بالأردن.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى انتصارات الرياضة المصرية، مشيدا بالأداء القوي والمتميز الذي قدمته لاعبات المنتخب على مدار منافسات البطولة والروح العالية والإصرار على تحقيق الفوز والذي توج بتحقيقهم للبطولة .

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد اللواء إبراهيم أبو ليمون

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