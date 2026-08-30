حزب الجيل: كلمة مدبولي في قمة الاتحاد الأفريقي تُجسد رؤية مصر الاستراتيجية للسلام والتنمية

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية بالعاصمة الأنجولية لواندا، تُجسد الرؤية المصرية الاستراتيجية الثابتة تجاه القارة السمراء، والتي تضع التنمية الشاملة وإعادة الإعمار في قلب معادلة استقرار السلم والأمن القاريين.

وثمن "محمود"، في بيان، اليوم الطرح المصري الداعي للتعامل المباشر مع المسببات الأساسية للنزاعات، وعلى رأسها الفقر، وتداعيات التغير المناخي، وندرة المياه، بالتوازي مع مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، إذ لا يمكن فرض سلام مستدام دون تجفيف منابع الصراع، مشيرًا إلى أن التأكيد على مرور عشرين عامًا على إطلاق سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية يُشكل فرصة حقيقية لتجديد الالتزام القاري، وتطوير دور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار بالقاهرة، بما يضمن إعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات الوطنية، وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين والشباب.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن التأكيد على حق إقليم الشمال الأفريقي في الحصول على مقعده الثالث يُمثل خطوة جوهرية لضمان التمثيل الجغرافي العادل وتعزيز مصداقية وفاعلية المجلس في اتخاذ القرارات القارية، مؤكدًا أن الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء للقادة ورجال الأعمال الأفارقة للمشاركة في "منتدى العلمين – أفريقيا للأعمال الأول" والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي بمدينة العلمين الجديدة في أكتوبر القادم، تُعد ترجمة عملية لربط السلام بالتنمية، واستمرارًا لدور مصر كمركز ثقل إقليمي يقود التكامل الاقتصادي والاستثماري بين دول القارة.

الدعم الكامل لمساعي القيادة السياسية المصرية

وشدد على الدعم الكامل لمساعي القيادة السياسية المصرية في ترسيخ مفهوم الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، مؤكدًا أن استقرار وأمن القارة السمراء يُعد ركيزة أساسية لا تتجزأ من أبعاد الأمن القومي المصري.