مصطفى أبو الدهب: الأهلي هو من جلب عماد النحاس لتدريب المصري

كشف مصطفى أبو الدهب، نجم المصري البورسعيدي السابق، مفاجأة تتعلق بتدخل النادي الأهلي في مسألة تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا للمصري في شهر أبريل الماضي.

وقال مصطفى أبو الدهب، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج "الماتش"، عبر قناة “صدى البلد”: "النادي الأهلي أصبح يعطي لاعبيه للنادي المصري، والأمور صارت جيدة بين الناديين".

وأضاف: "النادي الأهلي هو من جلب عماد النحاس لتدريب المصري"، مشيرا إلى أنه "يقال في بورسعيد إن الأهلي في مطبخ القرار للنادي المصري".

ورأى أبو الدهب أن مشكلة النادي المصري عبر تاريخه أن رؤساءه ومجلس الإدارة أشخاص لا علاقة لهم بكرة القدم، ولم يكونوا لاعبين كرة سابقين.

أزمة نجل عماد النحاس

وكشف عماد النحاس، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، كواليس محاولته ضم نجله إلى صفوف المصري البورسعيدي، مؤكدًا أن الأمر لم يستغرق سوى 5 دقائق وانتهى دون إتمام الصفقة.

وقال النحاس، عبر قناة «إم بي سي مصر»: «كنت أريد ضم نجلي للمصري والموضوع أغلق في 5 دقائق، هو من ناشئي الأهلي حتى 19 سنة، وآخر موسم له كان في سيراميكا. نجلي كان معي في الأهلي، وجعلته يرحل من الأهلي لكي تكون لديه فرصة أفضل في مكان آخر، ووقت كولر كان متواجدًا مع الفريق الأول».

وأضاف: «نجلي متواجد في الفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان، وأريد أن يكون متواجدًا في نادٍ بالقاهرة، وعرضت على المصري ضمه في شهر يوليو الماضي والموضوع انتهى. لماذا يحاول البعض تشويه صورتي؟ ماذا فعل عماد النحاس مع المصري حتى يتم تشويه صورته؟».

واختتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: «قمت بجلب بطولة للنادي بعد 28 عامًا، ولم يتحدث معي أحد لتولي تدريب المنتخب الأولمبي».