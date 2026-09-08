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بيراميدز والأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز والأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الدوري المصري
الدوري المصري
محمد سمير

شهد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027، تغييرات جديدة في مراكز عدد من الفرق، قبل انطلاق مباريات اليوم 8 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وحافظ فريقا بيراميدز والأهلي على صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط لكل منهما، فيما يأتي الزمالك وطلائع الجيش والاتحاد السكندري في المراكز التالية برصيد 7 نقاط لكل فريق، مع استمرار منافسات الجولة الرابعة.

وشهدت مباريات أمس الإثنين تحقيق الاتحاد السكندري الفوز على بترول أسيوط بهدف دون رد، بينما انتهت مواجهة القناة وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحقق البنك الأهلي فوزًا مهمًا على غزل المحلة بنتيجة 3-1، فيما نجح بتروجت في حصد ثلاث نقاط بعد تغلبه على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

جدول ترتيب الدوري المصري

بيراميدز – 9 نقاط
الأهلي – 9 نقاط
الزمالك – 7 نقاط
طلائع الجيش – 7 نقاط
الاتحاد السكندري – 7 نقاط
سيراميكا كليوباترا – 6 نقاط
المصري البورسعيدي – 6 نقاط
القناة – 6 نقاط
البنك الأهلي – 6 نقاط
وادي دجلة – 5 نقاط
مودرن سبورت – 4 نقاط
زد – 4 نقاط
بتروجت – 4 نقاط
المقاولون العرب – 3 نقاط
أبو قير للأسمدة – 3 نقاط
الجونة – نقطتان
بترول أسيوط – نقطتان
سموحة – نقطة واحدة
الشرقية إنبي – نقطة واحدة
غزل المحلة – نقطة واحدة

وتتبقى 6 مباريات في الجولة الرابعة، من بينها عدد من المواجهات المرتقبة، أبرزها مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، والزمالك أمام أبو قير للأسمدة، إلى جانب مواجهة سموحة وسيراميكا كليوباترا، ولقاء بيراميدز والجونة.

وتترقب جماهير الكرة المصرية نتائج هذه المباريات، لما قد تحمله من تغييرات جديدة في جدول ترتيب المسابقة، خاصة في مراكز الصدارة.

الدوري المصري ترتيب الدوري المصري بيراميدز الأهلي الزمالك

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