عامر حسين يفجر مفاجأة: عملي في كرة القدم لم يكن مصدر دخلي الأساسي

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات السابق، عن تفاصيل جديدة بشأن المناصب التي تولّاها في الكرة المصرية على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنه لم يحصل على أي مقابل مادي نظير عمله.

وقال عامر حسين، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لم يتقاضَ أجرًا من أي منصب شغله في الكرة المصرية منذ بداية عمله في المجال قبل 26 عامًا، مؤكدًا أن عمله في كرة القدم لم يكن مصدر دخله الأساسي.

وأضاف: «لم أتقاضَ أجرًا من أي منصب في الكرة المصرية منذ العمل من 26 سنة، عندي تجارة خاصة في استيراد الأخشاب بالإسكندرية»، مشيرًا إلى امتلاكه نشاطًا تجاريًا خاصًا بعيدًا عن العمل الرياضي.

وأوضح حسين أن امتلاكه مصدر دخل من خلال تجارته الخاصة ساعده على الاستمرار في العمل داخل منظومة كرة القدم المصرية طوال هذه السنوات، رغم عدم حصوله على مقابل مالي من المناصب التي شغلها.

وتأتي تصريحات عامر حسين في ظل الجدل المستمر حول طبيعة عمل المسؤولين داخل منظومة كرة القدم المصرية، والمقابل المالي الذي يحصلون عليه نظير المناصب التي يتولونها.