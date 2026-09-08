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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحزب العربي الناصري: الحديث عن بيع مقتنى تاريخي لجمال عبد الناصر غير صحيح.. والساعة ملك شخصي للأسرة

جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن ما أثير مؤخرًا بشأن ساعة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وما تردد عن بيع حفيده لها، لا يستند إلى معلومات صحيحة، معتبرًا أن تداول هذه الروايات يمثل محاولة للتشكيك في ذمة الزعيم الراحل وأسرته.

المقتنيات التاريخية لعبد الناصر

وأوضح أبو العلا أن جميع المقتنيات التاريخية الخاصة بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر جرى حفظها في متحف جمال عبد الناصر بمنشية البكري، باعتبارها جزءًا من التاريخ الوطني، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود مقتنيات شخصية ذات طابع عائلي خاص للزعيم الراحل، جرى توزيعها بين أبنائه باعتبارها متعلقات شخصية.

أبو العلا: الساعة كانت من مقتنيات خالد عبد الناصر

وأشار رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري إلى أن الساعة محل الجدل كانت من المقتنيات الشخصية التي آلت إلى الدكتور خالد عبد الناصر، قبل أن تنتقل إلى نجله جمال خالد عبد الناصر، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بمقتنى شخصي انتقل داخل الأسرة، وليس بمقتنى تاريخي مملوك للدولة أو ضمن مقتنيات المتحف.

ممتلكات المتحف

وشدد أبو العلا على أن الحديث عن التصرف في ممتلكات المتحف أو بيع مقتنى مملوك للدولة لا أساس له من الصحة، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين المقتنيات التاريخية التي تم حفظها بالمتحف، وبين المتعلقات الشخصية التي ظلت ضمن ممتلكات أسرة الزعيم الراحل.

رفض استغلال الخلافات العائلية للنيل من عبد الناصر

وأكد عضو مجلس الشيوخ رفضه القاطع لمحاولات تضخيم أي خلافات أو وقائع عائلية داخل أسرة الرئيس الراحل، أو استخدامها كوسيلة للنيل من سيرته وتاريخه.

وأضاف أن الزج باسم جمال عبد الناصر في مثل هذه الروايات وتحويل مقتنى شخصي انتقل داخل الأسرة إلى ذريعة للتشكيك في نزاهة الزعيم الراحل أمر مرفوض، ولا يستند، بحسب تأكيده، إلى وقائع حقيقية.

واختتم أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن أسرة الزعيم الراحل تحظى بمكانة خاصة لدى المصريين، الذين يكنون لها كل التقدير والاحترام، امتدادًا لمحبتهم وتقديرهم لتاريخ الزعيم جمال عبد الناصر.

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