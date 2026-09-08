ناقد رياضي: تريزيجيه هيرجع الأهلي بعد تجربة الرياض

كشف الناقد الرياضي خالد علي، عن مفاجأة بشأن مستقبل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي السابق ونادي الرياض السعودي الحالي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء لديها رغبة في عودة اللاعب إلى صفوف الفريق مستقبلًا.

وكتب خالد علي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إدارة النادي الأهلي استقرت على عودة محمود تريزيجيه بعد تجربة الرياض، سواء بعد سنة أو سنتين، بسبب تضحيته المالية الكبيرة عند رحيله».

وكان الأهلي قد أنهى تعاقده مع تريزيجيه في يوليو الماضي، في ظل اتفاق ودي وتسوية مالية بين الطرفين، قبل أن ينتقل اللاعب إلى صفوف نادي الرياض السعودي.

وجاء رحيل تريزيجيه عن الأهلي بعد موسم واحد فقط من عودته إلى القلعة الحمراء، حيث كان قد انضم للفريق بعقد لمدة خمسة مواسم، قبل أن يتم إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وبحسب ما كشفه خالد علي، فإن إدارة الأهلي ترى أن عودة تريزيجيه تظل واردة بقوة مستقبلًا، سواء بعد موسم أو موسمين من تجربته مع الرياض، تقديرًا لما قدمه اللاعب للنادي، إلى جانب التضحية المالية التي قام بها عند رحيله عن القلعة الحمراء.

وانضم تريزيجيه رسميًا إلى نادي الرياض السعودي في أغسطس الماضي، في صفقة انتقال حر، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري السعودي بعد مغادرة الأهلي.