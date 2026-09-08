التشخيص المبدئي لإصابة تريزيجيه في مباراة الرياض والخليج

كشفت تقارير صحفية سعودية عن التشخيص المبدئي لإصابة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي الرياض، والتي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام الخليج، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «الرياضية» السعودية، أظهر التشخيص المبدئي شكوى تريزيجيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، دون الكشف حتى الآن عن درجة الإصابة أو مدة غيابه المتوقعة.

وتعرض تريزيجيه للإصابة خلال الدقائق الأولى من مباراة الرياض والخليج، عقب تدخل مع المالي بوباكار كوياتي، قبل أن يفشل في استكمال اللقاء ويغادر أرضية الملعب متأثرًا بآلام الإصابة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب خلال الفترة المقبلة لفحوصات وأشعة طبية دقيقة، من أجل تحديد حجم الإصابة بشكل نهائي ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب، إلى جانب تحديد موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة مع الرياض.

وكان تريزيجيه قد غاب عن مباراة الرياض أمام الأهلي في الجولة الماضية بسبب معاناته من شد عضلي، لتأتي الإصابة الجديدة وتثير حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق بشأن جاهزية اللاعب خلال الفترة المقبلة.