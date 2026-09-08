4 نعوش من أسرة واحدة.. أهالي المحلة يشيعون ضحايا حادث مطروح بجنازة مهيبة

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة 4 من أسرة واحدة مكونة من زوجين ونجلهما في حادث تصادم سيارة ملاكي ونقل بطريق محور الضبعة بسبب السرعة الزائدة.

تفاصيل الواقعة

وكان محيط مسجد الششتاوي في قلب المدينة العمالية شهد مراسم تشييع الجثامين الأربعة في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة وسط مشاركة المئات من الأسر والعائلات وكافة الأقارب والجيران في الوداع الاخير ودفنهم بمقابر أسرهم .

جنازة شعبية



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الـأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من مأمور مركز الضبعة يفيد بوقوع حادث مصادمة بخط الإسكندرية -الضبعة"، مما تسبب في وفاة أربعة أشخاص من أفراد أسرة واحدة بسبب السرعة الزائدة.

وداع جنائزي مهيب



وأفاد شهود عيان أن أسماء الضحايا هم كل من في حادث الضبعة من أبناء مدينة #المحلة الكبري كل من جلال صقر – رب الأسرة وزوجته السيدة عفاف السيسي وأبناءهم الدكتور عبد الرحمن عصام صقر و رحمة عصام صقر .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.