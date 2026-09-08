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وكيل أحمد فتوح يكشف مفاجأة: تلقى عرضين من تركيا والسعودية في كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل أحمد فتوح يكشف مفاجأة: تلقى عرضين من تركيا والسعودية في كأس العالم

فتوح
فتوح
يارا أمين

كشف سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس العروض التي تلقاها اللاعب للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن النادي كان مستعدًا للموافقة على بيعه حال وصول عرض مالي بقيمة مليوني دولار.

وقال سمير صلاح، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن أحمد فتوح تلقى عرضين للاحتراف خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، أحدهما من نادي الفتح السعودي والآخر من كونيا سبور التركي.

وأوضح وكيل فتوح أن أحمد يحيى تواصل مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بشأن مستقبل اللاعب، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك حددت مليوني دولار للموافقة على رحيل فتوح.

وأضاف أن النادي التركي رفع عرضه تدريجيًا حتى وصل إلى مليون دولار، إلا أن المفاوضات لم تكتمل، وتم غلق الباب أمام رحيل اللاعب قبل انطلاق منافسات الدوري المصري بيوم أو يومين.

وأكد سمير صلاح أن الزمالك لم يكن يمانع في بيع أحمد فتوح، ولكن بشرط وصول العرض إلى مليوني دولار، وهو ما لم يتحقق، لتنتهي المفاوضات ويستمر اللاعب مع الفريق الأبيض.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت تصريحات وكيل اللاعب بشأن وجود عرضين من الفتح السعودي وكونيا سبور، مع تمسك الزمالك بالحصول على مليوني دولار مقابل الاستغناء عن فتوح.

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