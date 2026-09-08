منتخب مصر لشباب اليد يختتم مشواره في الدور الأول بأمم أفريقيا بمواجهة الكاميرون

يختتم منتخب مصر لشباب كرة اليد، بقيادة المدير الفني طارق محروس، مواجهاته في الدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، المقامة حاليًا في كوت ديفوار، عندما يلتقي نظيره الكاميروني في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويسعى المنتخب الوطني إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعدما استهل مشواره في البطولة بانتصار كبير على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38-15، قبل أن يواصل تألقه بالفوز على منتخب الكونغو برازافيل بنتيجة 42-19.

وقدم منتخب مصر أداءً قويًا خلال المباراتين الماضيتين، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب البطولة، في ظل سعي الجهاز الفني واللاعبين لمواصلة الانتصارات وإنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة.

قائمة منتخب مصر لشباب اليد في بطولة أفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى أحمد وعمر أحمد ومحمد هشام

صانعو الألعاب: يوسف عبدالغني وحمزة وليد ومؤمن نقيب

الجناح الأيمن: عبدالرحمن أشرف ويوسف فريد وياسين خالد

الجناح الأيسر: عمر بركة ومعاذ السيد

الظهير الأيسر: يحيى الكردي وأحمد حلمي

الظهير الأيمن: محمد عدلان ويوسف عمرو

لاعبو الدائرة: علي مدبولي وعمر رضا