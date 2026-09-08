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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

3000 محضر في شهرين.. الري تحذر المواطنين من إلقاء القمامة بالترع

الترع
الترع
البهى عمرو

أكد المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع شؤون الري بوزارة الموارد المائية والري، أن أبرز التحديات التي تواجه شبكة الري تتمثل في وجود عدد من قنوات المياه داخل الكتل السكنية، مشيرًا إلى أن المواطنين يقومون بإلقاء القمامة في الترع الموجودة بالقرى.

وأضاف أن إلقاء القمامة يؤدي إلى تلوث المياه، وأن هذا التلوث قد ينتقل من قرية إلى أخرى، كما يؤثر تلوث المياه على صحة المواطنين. وفي الوقت نفسه، قد تتسبب القمامة في انسداد قنوات المياه، وهو ما يؤدي إلى عدم وصول مياه الري إلى القرى الأخرى.

وأوضح، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية نهاد سمير، أن وزير الري طالب بتحرير محاضر ضد كل من يلقي القمامة في الترع.

وكشف عن وجود تعاون مع المحليات للحفاظ على المياه، مشيرًا إلى أنه خلال شهرين تم تحرير 3000 محضر لإلقاء القمامة في المياه، مطالبًا المواطنين بعدم إلقاء القمامة في الترع، خاصة أن هناك عقوبات تُوقع على من يرتكب ذلك.

وأوضح أن الجميع يعمل من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه، لافتًا إلى تطبيق منظومة التحول الرقمي، وأن الزيادة السكانية لها تأثير على حصة المياه المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه.

الري الموارد المائية والري شبكة الري

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