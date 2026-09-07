2.3 مليون طن موالح.. نائب يطالب باستغلال جودة المنتج المصري لاقتحام أسواق جديدة

أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالمستوى الذي وصلت إليه المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية، مؤكدًا أن تصدر الموالح قائمة الصادرات الزراعية بإجمالي نحو 2.3 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن، يعكس حجم الثقة التي تحظى بها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وقدرتها على المنافسة والالتزام بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة.

وقال إن هذه الأرقام تؤكد أن القطاع الزراعي يمتلك مقومات قوية يمكن البناء عليها لزيادة الصادرات وتعظيم عوائدها.

وأكد الديب أن جودة الحاصلات الزراعية المصرية أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعزيز حضورها بالأسواق الدولية، مشيرًا إلى أهمية منظومة التكويد والتتبع والرقابة التي تسهم في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات منذ المزرعة وحتى وصولها إلى المستهلك، وأن وصول الموالح والبطاطس والعنب والبصل والبطاطا وغيرها من المحاصيل المصرية إلى أسواق متعددة يمثل شهادة حقيقية على تطور منظومة الإنتاج الزراعي والتصديري، مطالبًا باستمرار العمل على رفع جودة المنتجات وتحسين قدرتها التنافسية.

ودعا عضو لجنة الزراعة والري إلى إلقاء مزيد من الضوء على ملف الصادرات الزراعية، باعتباره أحد الملفات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مع ضرورة التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات المصرية، خاصة في الأسواق التي تمتلك فرصًا واعدة لاستيعاب المزيد من المنتجات، مشددا على أهمية دعم المصدرين وتيسير الإجراءات أمامهم، مع الحفاظ الكامل على الاشتراطات والمعايير التي تضمن استمرار ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري.

وأوضح الديب أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تعظيم القيمة المضافة للحاصلات الزراعية من خلال التوسع في التصنيع الزراعي إلى جانب تصدير المنتجات الطازجة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر ويعزز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة، مؤكدا أن امتلاك مصر قاعدة متنوعة من المحاصيل ذات الجودة العالية يمثل ميزة تنافسية مهمة، مطالبًا باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية بالإنتاج والتصدير والحجر الزراعي والمجالس التصديرية، بهدف زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، بما يعزز مكانة مصر كدولة منتجة ومصدرة للحاصلات الزراعية.