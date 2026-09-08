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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الدوري المصري
الدوري المصري
محمد سمير

تستأنف اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة مباراتين، في ظل منافسة قوية بين الأندية لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتجمع المباراة الأولى بين الزمالك وأبو قير للأسمدة، بينما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع سموحة، في مواجهتين مرتقبتين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

الزمالك يواجه أبو قير للأسمدة

يخوض الزمالك مواجهة جديدة في الدوري المصري عندما يستقبل أبو قير للأسمدة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة، في الوقت الذي يأمل فيه أبو قير للأسمدة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك والخروج بأفضل استفادة ممكنة من اللقاء.

سيراميكا كليوباترا أمام سموحة

وفي السابعة مساءً، يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مواجهة سيراميكا كليوباترا وسموحة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز في مباراة يتوقع أن تشهد منافسة قوية، خاصة مع رغبة كل طرف في تحسين موقفه بجدول ترتيب المسابقة وحصد النقاط الثلاث.

وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون سبورت، التي تقدم تغطية للمباريات من خلال استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاءات وبعد نهايتها، لمناقشة أبرز الجوانب الفنية والأحداث التي شهدتها المباريات.

مواعيد مباريات الدوري المصري القنوات الناقلة الزمالك أبو قير للأسمدة الزمالك وأبو قير للأسمدة

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