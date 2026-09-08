وكيل أحمد فتوح يحسم موقفه من الأهلي وبيراميدز.. ويكشف وجهته المفضلة

كشف سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف اللاعب من مستقبله خلال الفترة المقبلة، وحقيقة وجود مفاوضات من جانب الأهلي وبيراميدز لضمه.

وقال وكيل أحمد فتوح في تصريحات تلفزيونية، إن رغبة اللاعب تتمثل في خوض تجربة احترافية في أوروبا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه في حال عدم حدوث ذلك، سيواصل فتوح مشواره مع الزمالك.

وأوضح سمير صلاح أن أحمد فتوح تلقى عرضين خلال الفترة الماضية من ناديي الفتح السعودي وقونيا سبور التركي، إلا أن الزمالك لم يوافق على رحيله، خاصة مع انطلاق الموسم الجديد.

وعن إمكانية انتقال فتوح إلى أحد قطبي الكرة المصرية، حسم وكيله الجدل، مؤكدًا: «لم تحدث أي مفاوضات من الأهلي أو بيراميدز لضم فتوح».

ويأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه أحمد فتوح الموسم الأخير من عقده مع الزمالك، وسط ترقب لموقف النادي واللاعب من ملف التجديد، خاصة مع عدم عقد جلسة جديدة بين الطرفين حتى الآن.