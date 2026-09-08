تريزيجيه يخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته في مباراة الخليج

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن آخر تطورات إصابة محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادي الرياض السعودي، التي تعرض لها خلال مواجهة الخليج، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال شوقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تريزيجيه سيخضع لأشعة خلال الساعات المقبلة على العضلة الخلفية، من أجل تحديد حجم الإصابة التي لحقت به خلال المباراة.

وكان تريزيجيه قد تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مواجهة الخليج، وغادر أرض الملعب متأثرًا بالإصابة، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدة غيابه وبرنامج العلاج والتأهيل.

واختتم محمود شوقي رسالته متمنيًا السلامة لنجم منتخب مصر، قائلًا: «ألف سلامة للنجم الخلوق.. وإن شاء الله تكون بسيطة»



