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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف موقف ياسر إبراهيم مع الأهلي.. وموعد إعلان تجديد عقده ومحمد هاني

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد المصري، عن كواليس موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد غيابه عن المشاركة في الفترة الأخيرة، وموقفه من الاستمرار مع القلعة الحمراء.

وقال أحمد المصري، في تصريحات إذاعية، إن ياسر إبراهيم لم يكن غاضبًا من الجهاز الفني، موضحًا أن كل ما كان يشغل تفكيره هو اقتراب معسكر منتخب مصر، خاصة أن عدم مشاركته مع الأهلي قد يؤثر على فرصه في الانضمام إلى قائمة الفراعنة.

وأضاف أن هناك توقعات كبيرة بسماع خبر تجديد عقد ياسر إبراهيم ومحمد هاني مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تعمل على حسم ملف الثنائي.

وأكد أحمد المصري أن ياسر إبراهيم سيستمر مع الأهلي، بعدما أغلق النادي ملف احتراف اللاعب، ليواصل مشواره مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. وتتوافق هذه التصريحات مع تقارير حديثة أشارت إلى أن تجديد عقدي ياسر إبراهيم ومحمد هاني يأتي ضمن أولويات الأهلي.

الإعلامي أحمد المصري ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي

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