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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أبو قير للأسمدة اليوم في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع نظيره أبو قير للأسمدة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

وتقام المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الزمالك إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في بداية مشواره بالبطولة، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز.

موقف الزمالك في جدول الدوري

يدخل الفارس الأبيض اللقاء محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما جمع 7 نقاط خلال الجولات الثلاث الأولى، بواقع انتصارين وتعادل واحد.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين، خاصة بعد الانتصار الأخير على إيه إس بورت الجيبوتي، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل أحداث المواجهة عبر قناة أون سبورت، الناقل لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تغييرات متوقعة في تشكيل الزمالك

وكشفت التدريبات الأخيرة للفريق عن ملامح التشكيل الذي قد يعتمد عليه معتمد جمال خلال مواجهة أبو قير للأسمدة.

ومن المنتظر أن يعود المهدي سليمان لحراسة مرمى الزمالك، بعدما شارك محمد صبحي أساسيًا في المباراة الماضية أمام إيه إس بورت الجيبوتي بالبطولة الإفريقية.

وفي الخط الهجومي، يتجه الجهاز الفني للاعتماد على الثلاثي شيكو بانزا، وحسام أشرف، وعدي الدباغ، بينما لا تزال المفاضلة قائمة بين عبد الله السعيد ومحمد السيد لشغل أحد مراكز خط الوسط.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام أبو قير للأسمدة

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي “الونش”، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبد الله السعيد أو محمد السيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، عدي الدباغ.

الزمالك أبوقير للاسمدة أخبار الرياضة دوري أورا

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