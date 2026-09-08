الأنبا باسيليوس يفتتح مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

افتتح نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، والتي تقام فعالياته في الفترة من السابع، وحتى التاسع من سبتمبر الجاري.

شارك في افتتاح المؤتمر نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية.

وقدم نيافة الأنبا باسيليوس الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، مُرحبًا بنيافة الأنبا توماس، حيث أكد راعي الإيبارشيّة للحاضرين ضرورة المواظبة على الصلاة الأسرية، ومواجهة تحديات الحياة بفرح ورجاء، مشيرًا إلى أهمية تواجد الأسرة دائما في روحانية الكنيسة.

وألقى نيافة الأنبا توماس محاضرة اليوم الأول بعنوان "محبة الأسرة لله ومحبة الأسرة لبعضها"، أعقبها مجموعات العمل، ومناقشة الأفكار، والرؤى المختلفة. وفي نهاية اليوم، قام صاحبا النيافة بتكريم المشاركين في المسابقات الروحية بالكاتدرائية.