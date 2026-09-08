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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

120 مليون يورو.. عرض خرافي من الهلال لضم أشرف حكيمي

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
إسراء أشرف

دخل نادي الهلال السعودي في سباق التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الحالية، وفقًا لتقارير إعلامية إسبانية.

وذكرت صحيفة «Fichajes» أن إدارة الهلال تقدمت بعرض مالي ضخم تصل قيمته إلى 120 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات حكيمي، الذي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2029.

وبحسب التقرير، فإن العرض السعودي دفع إدارة النادي الفرنسي إلى حسم موقفها سريعًا، في ظل تمسك باريس سان جيرمان باللاعب وعدم وجود رغبة في التخلي عن أحد أبرز عناصر الفريق.

وانضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، ونجح منذ ذلك الحين في تثبيت أقدامه ضمن التشكيل الأساسي للفريق، قبل أن يتجاوز خلال أبريل الماضي حاجز 200 مباراة بقميص النادي الفرنسي.

وخلال الموسم الماضي، شارك الدولي المغربي في 18 مباراة بالدوري الفرنسي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، إلى جانب حضوره المستمر مع الفريق في مختلف المسابقات الأوروبية.

ويواصل الهلال تحركاته لتعزيز صفوفه بأسماء عالمية، إلا أن إتمام صفقة حكيمي تبدو مرتبطة بموقف باريس سان جيرمان النهائي من العرض، خاصة مع استمرار عقد اللاعب مع النادي الفرنسي لعدة مواسم مقبلة.

الهلال الهلال السعودي أشرف حكيمي حكيمي الدوري السعودي باريس سان جيرمان

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