الأنبا باخوم يشارك في المؤتمر السنوي لمجلسي سيدة الرسل وسيدة الخلاص

شارك نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، في في المؤتمر السنوي للجيو ماريا، والذي نظمه مجلسا سيدة الرسل، وسيدة الخلاص.

صلاة القداس الإلهي

وأقيمت فعاليات المؤتمر ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية، بمشاركة الأب ميخائيل رشدي، مرشد المجلس، والقمص فرنسيس نوير، راعي كنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

وترأس نيافة الأنبا باخوم، صلاة القداس الإلهي الافتتاحي للمؤتمر، ثم ألقى الأب المطران محاضرة بعنوان "من انا لأصير خادمًا؟"، كما قدم القمص فرنسيس نوير لقاءً حول "كيف يراني الله".

كذلك، تحدث الأب يوحنا جورج، راعي كنيسة سان ميشيل، بالإسكندرية في محاضرته عن موضوع "ارع خرافي"، فيما أشار الأب ميخائيل رشدي في كلمته إلى شعار المؤتمر "أتحبني".

تضمن البرنامج أيضًا ورشة عمل للأخ چان هنري، رئيس مجلس سيدة الرسل بعنوان "لماذا نخدم؟"، بجانب الاحتفال بصلاة القداس الإلهي اليومي، وممارسة سر المصالحة، وتلاوة أسرار المسبحة الوردية، بالإضافة إلى باقة من الترانيم الروحية، بقيادة المرنمة سيلفيا عوده.

وأتاحت اللقاءات فرصة للحوار المفتوح، والمشاركات الجماعية. وانتهت فعاليات المؤتمر بالصلاة الختامية، والتأكيد على دعوة الشعار " أتحبني"، باعتبارها دعوة لكل عضو إلى التجاوب مع دعوة الله، والانطلاق إلى الخدمة من خلال الشعور باحتياج الآخر، والمساهمة في بناء جسور المحبة والوحدة، ونقل ثمار ما عاشوه خلال المؤتمر إلى فرقهم، وكنائسهم، ومجتمعاتهم، كشهادة حية للإنجيل.