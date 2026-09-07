البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس الاحتفالات الروحية بكاتدرائية القيامة بالإسكندرية

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية، ومنح درجة المرتل لعدد من الشمامسة الجدد، وتدشين أيقونة المعمودية، بكاتدرائية القيامة، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة القمص فرنسيس مراد، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأب فرنسيس وحيد، والأب يوسف محارب، راعيا الكاتدرائية، والأب يوحنا أبادير، راعي كنيسة سانت آن، بالإسكندرية، والأب أنطونيوس خليل.

وفي كلمته، أكد صاحب الغبطة أهمية هذه الاحتفالات الروحية، في المسيرة الإيمانية للمحتفى بهم، مشيرًا إلى دور الأسرة في مرافقتهم، ومساعدتهم على النمو في علاقتهم بالله.

وأشار الأب البطريرك إلى أن الإيمان لا يقتصر على الاحتفال بالمناسبات، والطقوس، بل يجب أن ينعكس في حياة الإنسان اليومية، من خلال السلوك، والاختيارات، والنمو المستمر في الحياة الروحية.

وفي الختام، قام البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتوزيع الهدايا التذكارية على أبنائه وبناته المحتفى بهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.