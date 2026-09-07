ختام البرنامج المصري الفلبيني للقيادات الدينية بقداس في كنيسة القديس يوسف

اختتم الوفد الفلبيني المشارك في البرنامج المشترك بين مصر والفلبين للقيادات الدينية حول "الحوار والتعايش وبناء السلام"، زيارته إلى مصر، بالاحتفال بالقداس الإلهي في رعية القديس يوسف، بالزمالك، التابعة للكنيسة اللاتينية بمصر.

صلاة القداس الإلهي

ترأس صلاة القداس الإلهي سيادة المطران جيلبرت غارسيرا، رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين، ورئيس أساقفة ليبا، بمشاركة عدد من الأساقفة، والكهنة ومسؤولي مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين، إلى جانب أعضاء الوفد، وممثلين عن وزارة الأوقاف المصرية.

وفي عظته، أعرب المطران جيلبرت غارسيرا، باسم مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين، والوفد المرافق له، عن خالص شكره وامتنانه لمصر، وقيادتها السياسية، ووزارة الأوقاف، والكنائس المصرية، تقديرًا لحفاوة الاستقبال، وتنظيم برنامج الزيارة.

ووجّه رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين أيضًا الشكر إلى الكنيسة اللاتينية في مصر، وعلى رأسها سيادة المطران كلاوديو لوراتي، وإلى كهنة، ورعاة كنيسة القديس يوسف، بالزمالك، وشعب الرعية، لحفاوة استقبال الوفد.

وفي ختام الزيارة، أعربت الكنيسة اللاتينية بمصر عن شكرها للوفد الفلبيني، لزيارته، وصلاته المشتركة مع أبناء الرعية، راجيةً أن يعم السلام والخير مصر، والفلبين، وجميع بلدان العالم.