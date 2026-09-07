قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير: جمهور الأهلي على الحلوة والمرة معاه.. وبنشكر دعمهم المتواصل للفريق
لقطة لم تظهر على الشاشة.. شوبير يكشف ماذا فعل قبل ركلة جزاء برشلونة
مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور
ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة الرابعة.. بيراميدز يتصدر والأهلي وصيفًا
400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها
وزير الخارجية: مصر ترفض المساس بسيادة الدول العربية وتدعو للعودة إلى المسار الدبلوماسي
الأرصاد : استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
برلمانية: تفعيل مبادرة "علاجك في مصر" يعكس حرص الدولة على مصلحة أبنائها بالخارج
وزير الخارجية أمام الجامعة العربية: رؤية مصرية لتعزيز القدرة الجماعية على حماية الأمن العربي
عربية وأجنبية.. الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة
نتنياهو وكاتس يوجهان جيش الاحتلال بشن حرب شاملة ضد مسؤولي السلطة الفلسطينية
هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب شرق السليمانية بالعراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ختام البرنامج المصري الفلبيني للقيادات الدينية بقداس في كنيسة القديس يوسف

صلاة القداس الإلهي
صلاة القداس الإلهي
ميرنا رزق

اختتم الوفد الفلبيني المشارك في البرنامج المشترك بين مصر والفلبين للقيادات الدينية حول "الحوار والتعايش وبناء السلام"، زيارته إلى مصر، بالاحتفال بالقداس الإلهي في رعية القديس يوسف، بالزمالك، التابعة للكنيسة اللاتينية بمصر.

صلاة القداس الإلهي 

ترأس صلاة القداس الإلهي سيادة المطران جيلبرت غارسيرا، رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين، ورئيس أساقفة ليبا، بمشاركة عدد من الأساقفة، والكهنة ومسؤولي مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين، إلى جانب أعضاء الوفد، وممثلين عن وزارة الأوقاف المصرية.

وفي عظته، أعرب المطران جيلبرت غارسيرا، باسم مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين، والوفد المرافق له، عن خالص شكره وامتنانه لمصر، وقيادتها السياسية، ووزارة الأوقاف، والكنائس المصرية، تقديرًا لحفاوة الاستقبال، وتنظيم برنامج الزيارة.

ووجّه رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بالفلبين أيضًا الشكر إلى الكنيسة اللاتينية في مصر، وعلى رأسها سيادة المطران كلاوديو لوراتي، وإلى كهنة، ورعاة كنيسة القديس يوسف، بالزمالك، وشعب الرعية، لحفاوة استقبال الوفد.

وفي ختام الزيارة، أعربت الكنيسة اللاتينية بمصر عن شكرها للوفد الفلبيني، لزيارته، وصلاته المشتركة مع أبناء الرعية، راجيةً أن يعم السلام والخير مصر، والفلبين، وجميع بلدان العالم.

القداس القداس الإلهي الكاثوليك الأساقفة الكنيسة اللاتينية بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

ألحان الموسيقار بليغ حمدى

ألحان بليغ حمدى لوردة وكبار المطربين في أوبرا الإسكندرية

زوجة تعتدي على زوجها بالـضرب

الحبس شهرا لزوجة اعتدت على زوجها داخل المحكمة بطنطا.. ما القصة؟

فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجب قراءة سورة البقرة كاملة من مرة واحدة لتحصيل فضلها؟..وما حكم التصوير أثناء الحج والعمرة؟.. وهل يجوز الصلاة في الروضة الشريفة أوقات الكراهة

بالصور

مهاجمة أهداف معادية في ختام تدريب نسور الحضارة بين القوات الجوية المصرية والصينية.. فيديو وصور

صورة من المناورة
صورة من المناورة
صورة من المناورة

«قصة الأسد» تعود من جديد.. نجمات تميزن بـ صيحات شعر التمانينات

«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار
«قصة الأسد» تعود من جديد.. أشهر صيحات شعر التمانينات التي خطفت الأنظار

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

للانش بوكس صحى.. صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد