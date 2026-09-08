موعد مباراة بيراميدز والجونة بالدوري الممتاز

يعود فريق بيراميدز إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، غدًا الأربعاء، عندما يستضيف نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق السماوي للحفاظ على انطلاقته المثالية في البطولة.

موعد مباراة بيراميدز والجونة

تقام مباراة بيراميدز والجونة في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ويدخل بيراميدز اللقاء بهدف مواصلة انتصاراته المحلية، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة.

بيراميدز يواصل نتائجه الإيجابية

ويقدم بيراميدز بداية قوية تحت قيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة في أول 3 جولات بالدوري.

واستهل بيراميدز مشواره بالفوز على غزل المحلة، قبل أن يتفوق على أبو قير للأسمدة، ثم حقق انتصارًا جديدًا أمام المصري البورسعيدي، ليجمع 9 نقاط كاملة وضعته في صدارة جدول الترتيب.

ويتقاسم بيراميدز صدارة الدوري المصري مع الأهلي برصيد 9 نقاط لكل منهما، حيث يعد الفريقان الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة بعد مرور أول 3 جولات.

انتصار أفريقي يمنح بيراميدز دفعة قوية

ويخوض بيراميدز مواجهة الجونة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه على جور ماهيا الكيني بهدفين دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت المباراة على ملعب نيايو الوطني، ليضع بيراميدز قدمًا في الدور التالي من البطولة القارية، قبل خوض مباراة الإياب على ملعب الدفاع الجوي.

ويحتاج بيراميدز إلى التعادل السلبي على أقل تقدير في لقاء الإياب من أجل حسم تأهله إلى دور الـ32، وهو ما يمنح الفريق أفضلية واضحة قبل المواجهة المقبلة.

موكوينا يطمح للحفاظ على صدارة الدوري

ويسعى رولاني موكوينا إلى استثمار الحالة الفنية والمعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية على المستويين المحلي والقاري.

ويأمل بيراميدز في تحقيق الفوز الرابع على التوالي بالدوري أمام الجونة، من أجل الحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب ومواصلة المنافسة بقوة على لقب البطولة.