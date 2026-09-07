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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيكو جاهز للعودة.. بيراميدز يستعيد جناحه أمام الجونة

زيكو
زيكو
حمزة شعيب

أصبح الجناح الدولي مصطفى زيكو لاعب نادي بيراميدز جاهزا من الناحية الطبية والبدنية للعودة والمشاركة مع الفريق بداية من مباراة الجونة المقبلة في الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الجونة في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات الدوري.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن مصطفى زيكو كان يعاني من إصابة على مستوى الركبة، وخضع مؤخرا لبرنامج تأهيل مكثف من أجل العودة، وشارك بشكل تدريجي في التدريبات حتى أصبح جاهزا تماما للمشاركة بداية من لقاء الجونة.

أشار الطبيب إلى أن زيكو جاهز طبيا وبدنيا للمشاركة بداية من مباراة الجونة، ولكن قرار الدفع به في النهاية هو قرار فني، يرجع إلى المدير الفني رولاني موكوينا.

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