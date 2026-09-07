محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من الساونا

شارك النجم المصري محمد صلاح جمهورة ، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها داخل الساونا.



ولفتت الصورة تفاعل متابعي محمد صلاح، خاصة أن اللاعب يحرص من وقت لآخر على مشاركة جانب من تفاصيل حياته اليومية وروتينه خارج المستطيل الأخضر.

وفرض النجم محمد صلاح نفسه بقوة على المشهد الكروي في تركيا بعدما واصل تقديم عروضه اللافتة بقميص طرابزون سبور ليحصل على إشادة واسعة من وسائل الإعلام التركية عقب مساهمته في الانتصار العريض على جنتشلر بيرليجي بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز.

ولم يكتفِ قائد منتخب مصر بالظهور في الصورة خلال الفوز الكبير بل ترك بصمته بصورة مباشرة على هدفين بعدما سجل من ركلة جزاء وصنع هدفًا آخر ليؤكد من جديد أنه بات أحد أهم العناصر الهجومية في تشكيلة طرابزون سبور رغم الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق.



وواصل محمد صلاح كتابة بدايته القوية مع طرابزون سبور بعدما نجح في الوصول إلى 4 أهداف مع الفريق إلى جانب صناعة هدف خلال 6 مباريات خاضها في مختلف المسابقات.