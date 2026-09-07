البنك الأهلي يضرب غزل المحلة بثلاثية ويواصل انتصاراته في الدوري

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا مستحقًا على حساب غزل المحلة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ البنك الأهلي المباراة بشكل قوي، ونجح أسامة فيصل في افتتاح التسجيل بالدقيقة 16، بعدما حول كرة عرضية برأسية متقنة سكنت شباك غزل المحلة.

وعزز أحمد ياسر ريان تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 31، بعدما سجل الهدف الثاني بضربة رأس رائعة استقرت على يسار حارس مرمى غزل المحلة.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن عبده يحيى من تقليص الفارق لصالح غزل المحلة، بعدما سجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 44، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم البنك الأهلي 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد أسامة فيصل للتسجيل من جديد، بعدما أحرز الهدف الثالث للبنك الأهلي في الدقيقة 48، ليكمل ثنائيته في المباراة.

وحافظ البنك الأهلي على تقدمه خلال الدقائق المتبقية، وسط محاولات من غزل المحلة للعودة إلى اللقاء، إلا أن النتيجة لم تتغير حتى صافرة النهاية، لينتهي اللقاء بفوز البنك الأهلي 3-1.

وبهذا الفوز، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز الأخير، العشرين.

تشكيل البنك الأهلي خلال المباراة

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: محمود الجزار – داو سيريل – أحمد متعب – خالد شيفو.

خط الوسط: علي حمدي – محمد بن شرقي – أحمد مدبولي.

خط الهجوم: ياو أنور – أحمد ياسر ريان – أسامة فيصل.

بدلاء البنك الأهلي: عبدالعزيز البلعوطي – هشام صلاح – رشاد المتولي – مصطفى شلبي – صلاح بوشامة – أمير مدحت – فرانسيسكو أندرسون – مودي ناصر – أحمد أمين أوفا.

تشكيل غزل المحلة خلال المباراة

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش – أحمد شوشة – فارس نشاط – يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد أشرف – موري توريه – عبدالرحمن شيكا – سعيدي كيبو.

خط الهجوم: عبده يحيى – حازم العسكري.