منتخب السويس بتروجت يقلب الطاولة على المصري بثنائية مثيرة في الدوري الممتاز

حقق فريق منتخب السويس بتروجت فوزًا مثيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ بتروجت المباراة بقوة، وتمكن مصطفى البدري من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

وفي الشوط الثاني، نجح صلاح محسن في إدراك التعادل للمصري عند الدقيقة 55، إلا أن فرحة الفريق البورسعيدي لم تدم طويلًا، بعدما تمكن أحمد بحبح من تسجيل الهدف الثاني لبتروجت في الدقيقة 56، ليعيد فريقه إلى المقدمة.

وحافظ السويس بتروجت على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري.

وبهذا الفوز، رفع بتروجت رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد المصري عند 6 نقاط.

تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمد أحمد «سيحا».

خط الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – خالد صبحي – عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف – ياسين الملاح – عبدالرحيم دغموم.

خط الهجوم: خير الدين طوال – محمد الشامي – صلاح محسن.

بدلاء المصري

محمود حمدي – مصطفى العش – محمد شكري – عميد صوافطة – محمود حمادة – حسين فيصل – كريم بامبو – علي سليمان – عبدالله الزياني.

تشكيل منتخب السويس بتروجت

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: إسلام عبدالله – بركات حجاج – يوسف عبدالـتواب – عمر ضياء.

خط الوسط: محمد علي عكاشة – أدهم حامد – مصطفى البدري.

خط الهجوم: بدر موسى – محمد دودو – أحمد بحبح.

بدلاء بتروجت

أمادو با – عبدالرحمن ديانج – فريدي مايكل – عبدالكافي رجب – أبوبكر ليادي – كي جي – أحمد ياسين – جودوين شيكا – أحمد ببلاوي.