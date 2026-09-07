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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواجه الفائز من كيتارا ومقديشيو سيتي في دور الـ32 بالكونفدرالية

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2026-2027، بمواجهة الفائز من مباراة كيتارا الأوغندي ومقديشيو سيتي الصومالي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني، الذي يضم 32 فريقًا.

وكان كيتارا الأوغندي قد حقق الفوز على مقديشيو سيتي بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، ليقترب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 12 سبتمبر الجاري.

ووفقًا لقرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، يخوض الأهلي مباراة الذهاب خارج القاهرة، خلال أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة خلال أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه.

ويشارك الأهلي في الدور التمهيدي الثاني مباشرة بعدما تم إعفاؤه من خوض الدور التمهيدي الأول، على أن يتأهل الفائز من مواجهته إلى دور المجموعات بالبطولة.

وتشهد النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية مشاركة 56 ناديًا، حيث تأهلت 8 أندية مباشرة إلى الدور التمهيدي الثاني، بينما تتنافس باقي الأندية في الدور الأول على 24 بطاقة للمرحلة التالية.

الأهلي الدوري المصري كيتارا مقديشيو سيتي

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