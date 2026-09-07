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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأنسب لي.. مبابي يطمح للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام

مبابي
مبابي
مجدي سلامة

يعتقد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، أن هذا العام هو الأنسب له للفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى.

ويشعر اللاعب بالتفاؤل بعد فوزه بجائزة "الحذاء الذهبي" في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي برصيد 10 أهداف، وهو أكبر عدد من الأهداف يُسجل في البطولة منذ 56 عامًا.

كما تفوق على ليونيل ميسي في إجمالي عدد الأهداف المسجلة في تاريخ كأس العالم، إذ وصل رصيده إلى 22 هدفًا، وبالإضافة إلى ذلك، سجل 42 هدفًا في 44 مباراة مع ريال مدريد، رغم أن النادي أنهى الموسم الماضي دون الفوز بأي لقب كبير.

وقال مبابي يوم الاثنين: "يتحدث الكثير من الناس عني وعن الكرة الذهبية، بالطبع، لقد صنعت التاريخ في أهم بطولة. ربما يكون هذا العام مناسباً لذلك، لكن للناس حرية التصويت وفقاً لما يرونه".

وسيتم تسليم الجائزة في 26 أكتوبر في لندن، وكان عثمان ديمبيلي قد فاز بالكرة الذهبية للرجال في العام الماضي بعد فوز باريس سان جيرمان بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف مبابي: "أعتقد أنه عندما تلعب لريال مدريد، أفضل نادٍ في العالم، فإن الناس يربطون اسمك تلقائياً بهذه الجائزة. أنا أعتبر نفسي دائماً الأفضل، لكن لكل شخص الحق في رأيه الخاص".

مرشح قوي

ومن بين المرشحين الأقوياء الآخرين: هاري كين - الذي سجل 61 هدفًا في 51 مباراة مع بايرن ميونخ - ولامين يامال، الذي فاز بكأس العالم مع إسبانيا والدوري الإسباني (الليجا) مع برشلونة.

واختتم: "لا أحب إجراء المقارنات لأنني أقوم بأشياء كثيرة لا يفعلها الآخرون، إذا دخلنا في هذا النقاش، فسيصبح جدلاً لا ينتهي، كما تعلمون".

مبابي الكرة الذهبية كيليان مبابي

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