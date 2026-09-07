بدون وسطاء.. الزراعة تعلن توفير تقاوي البطاطس المعتمدة لصغار المزارعين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء توفير تقاوي البطاطس المعتمدة لصغار المزارعين بصورة مباشرة ودون وسطاء، وذلك من خلال التعاون بين اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي عبر فروعهما والجمعيات التعاونية بالمحافظات ، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقليل حلقات التداول وضمان وصول المستلزمات الزراعية عالية الجودة للمزارعين في التوقيتات المناسبة، بما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج ورفع جودة المحصول وتنافسيته.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي برئاسة ممدوح حمادة، وبتكليف من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه المنظومة تستهدف إتاحة التقاوي المعتمدة للمزارعين من مصدرها بصورة مباشرة وتيسير حصولهم عليها بما يقلل حلقات التداول والأعباء الإضافية، ويسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتحسين جودة التقاوي ورفع إنتاجية المحصول.

وأوضح أن الاتحاد يواصل استقبال طلبات التعاقد على تقاوي البطاطس، مع تنظيم عمليات التوزيع من خلال فروعه بالمحافظات وبالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، بما يضمن وصول التقاوي إلى المزارعين في مختلف المناطق وفي التوقيت المناسب للموسم الزراعي.

وأشار عزوز إلى أن انتشار فروع الاتحاد بالمحافظات، إلى جانب شبكة الجمعيات التعاونية الزراعية، يوفر قناة مباشرة للتواصل مع المزارعين والتعرف على احتياجاتهم الفعلية، بما يساعد على تطوير آليات توفير مستلزمات الإنتاج وفقًا للطلب ورفع كفاءة منظومة التوزيع.

وناقش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، سبل تعزيز التعاون المشترك في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم صغار المزارعين، وتفعيل الدور الخدمي للجمعيات التعاونية الزراعية، حيث أكد عزوز أن التعاون المشترك لن يقتصر على تقاوي البطاطس، وإنما يستهدف التوسع تدريجيًا في توفير عدد من مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها الأسمدة العضوية، إلى جانب دعم وتنمية عدد من المحاصيل ذات الأهمية الإنتاجية والتصديرية، ومن بينها التمور والزيتون والنباتات الطبية والعطرية.

وأوضح أن هذا التوجه يمثل خطوة نحو بناء منظومة أكثر تكاملًا للتعاون بين اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية والاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية، بحيث يمتد دورها من توفير مستلزمات الإنتاج إلى مساندة المزارعين في تحسين الإنتاج والجودة، وتعزيز فرص التسويق والتصدير.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، أن المزارع، وبصفة خاصة صغار المزارعين، يأتي في مقدمة المستفيدين من هذا التعاون، موضحًا أن توفير مستلزمات الإنتاج من خلال قنوات مباشرة ومنظمة يخفف الأعباء عن كاهل المزارع، ويدعم قدرته على المنافسة، ويسهم في استقرار الإنتاج الزراعي.

وأكد أن هذه الجهود تأتي اتساقًا مع توجهات الدولة وسياسات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرامية إلى دعم صغار المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة وتنافسية المحاصيل المصرية، بما يعزز في النهاية قدرة المزارع المصري على المنافسة، ويدعم إنتاجًا زراعيًا أكثر كفاءة، ومحاصيل مصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية.