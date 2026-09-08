بعد خضوعها لعملية شد الوجه.. أحلام تثير الجدل على السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها عقب خضوعها لإجراء عملية التجميل وهي شد الوجه باستخدام جهاز "سوفت ويف"، داخل أحد مراكز التجميل في دبي.

وشاركت أحلام جمهورها تفاصيل تجربتها من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء خضوعها للجلسة، موضحة أنها قررت إجراء التجربة على جانب واحد فقط من وجهها، حتى تتمكن من إظهار الفرق بين الجانبين بشكل واضح.

حفل أحلام الشامسي في الأوبرا

وكانت أحلام الشامسي قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات "ليلة الموسيقار طلال"، بقيادة المايسترو وليد فايد.

وقدمت أحلام خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور، من بينها "كاني عمر ما حبيت"، و"فوق ما تصور"، و"فدوة عيونك"، وغيرها من الأغاني التي أشعلت أجواء الحفل.

ووجهت أحلام خلال الحفل رسالة إلى جمهورها، قائلة: "فديتكم يا بنات الكويت وبنات فلسطين على راسي، ويا حلوكم يا بنات السعودية وبنات الإمارات وبنات قطر وبنات البحرين وبنات عمان".

آخر أعمال أحلام

وعلى جانب آخر، تعد أغنية "يا مولاتي" أحدث أعمال أحلام الغنائية، والتي طرحتها قبل أكثر من شهر ونصف عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وحققت الاغنية اكثر من مليون و300 ألف مشاهدة حتى الآن.

والاغنية من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتأتي ضمن أحدث الأعمال الغنائية التي قدمتها أحلام لجمهورها خلال الفترة الأخيرة.